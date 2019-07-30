جنّبت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمدينة ڨالمة ، صباح اليوم الثلاثاء، شاحنة بحمولة قوارير غاز البوتان ، وسالكي طريق حي بوالروايح ، من كارثة حقيقية ، بعد تأجّج النيران في إحدى قوارير البوتان التي كانت على متن شاحنة من نوع "كيا2700"، لأحد الخواص .

شبّ الحريق الذي تظل أسبابه مجهولة ، في قارورة لغاز البوتان، التي انفجرت وزحفت منها ألسنة اللهب على القوارير البالغ عددها أكثر من 70 قارورة حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية .

وقد هرعت مصالح الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى عين مكان الحادثة، معتمدة على شاحنة أول نجدة، شاحنة صهريج الحرائق، بالإضافة إلى سيارة إسعاف طبية و15 عونا، حيث تدخلت فرقة الإطفاء بتأمين مكان التدخل واستعمال الرغوة الخاصة بإطفاء هذا النوع من الحرائق .

وقد تمكنت بعد نحو ساعة من التدخل، من حماية الشاحنة وسائقها و70 قارورة بوتان، كانت على متنها . وقد خلفت الحادثة انفجار قارورة بوتان واحدة، واحتراق 08 أخرى حسب الحماية المدنية.