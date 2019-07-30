رفض سفيان جيلالي دعوة السلطة إلى الحوار و برر موقفه بعدم توفر شروطه.

و صرح في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي أنه " من الواضح أن شروط حوار سياسي حقيقي و هادئ غير متوفرة حتى الآن".

و أضاف "وفاء لالتزاماته المعلنة، سيرفض جيل جديد أي حوار بدون تجسيد الشروط المسبقة للتهدئة و الانفتاح السياسي".

كما حذر سفيان جيلالي من خطر الوقوع في انسداد سياسي و قال في هذا الصدد :" لحد الآن، تبدو الأذهان غير مهيئة للتنازلات المتبادلة. الانسداد حقيقة". و ختم بيانه بالتأسف على الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد باعتباره أن اللحظة ملك للقناعات المتطرفة.