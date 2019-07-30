أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين، وإصابة شرطي، في حادث إطلاق نار في مدينة ساوثهيفن بمقاطعة ديسوتو بولاية مسيسيبي في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول الأمن في مقاطعة ديسوتو بيل راسكو قوله: "إن المشتبه به في تنفيذ الحادث أُصِيب جراء إطلاق النار عليه، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات، وحالته غير معروفة". وأضاف راسكو أن شرطيا أُصِيب في الحادث، ولكن حالته مستقرة.

يذكر أن حادث مماثل، حدث يوم أمس في ولاية كاليفورنيا، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم على يد قناص في مهرجان للطعام، حيث كان مهرجان "غيلروي غالريك " على وشك الانتهاء مساءا، عندما وقع اطلاق النار في الموقع الذي يقام فيه المهرجان، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر بشأن إطلاق النار وحث الناس على "توخي الحذر والسلامة".