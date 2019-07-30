لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب 1846 أخرن بجروح في 1465 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جويلية الجاري حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة 05 أشخاص و جرح 38 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثـر 27 حادثا مروريا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5036 تدخلا سمح بإخـماد 4024 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5703 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5109 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.