عثرت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران اليوم الثلاثاء على كمية تقدر بـ 399 كلغ من الكيف المعالج بعرض بحر شاطئ مداغ بدائرة بوتليليس حسبما علم لدى خلية الاتصال لهذا السلك الأمني.

و كانت كمية المخدرات التي عثرت عليها وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، معبأة في 11 طردا مغطى بالبلاستيك تطفو فوق البحر على بعد 20 ميلا بغرب شمال شاطئ مداغ التابعة لبلدية عين الكرمة.

و قد سلمت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل المخدرات إلى فرقة الدرك الوطني لعين الترك.