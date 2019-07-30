دعت سلطة ضبط البريد و الاتصالات، اليوم الثلاثاء، زبائن المتعاملين "ديفونا وسمارت لينك كوم س.ل.سي " الذين صدر في حقهما قرارات بعدم تجديد رخصتي استغلال، التقرب منها لمرافقتهم من أجل ضمان استمرارية خدمة نشاطاتهم.

و أوضحت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية في بيان لها أنه و في إطار المهام المخولة لها، لا سيما فيما يتعلق بضمان استمرارية الخدمة لفائدة المشتركين، و"تبعا لعدم تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة DIVONA ALGERIE، و كذا رخصة توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت (VoIP)الممنوحة لشركة Smart Link Com SLC، فإنها تعلم زبائن المتعاملين المذكورين أعلاه بأنه بإمكانهم التقرب من المتعاملين الذين تتوفر قائمتهم على مستوى الموقع الإلكتروني للسلطة (www.arpce.dz)".

كما أنه بإمكان هؤلاء الزبائن "التقدم بطلب مباشر للسلطة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بواسطة أي وسيلة أخرى، وهذا لتمكين المصالح المختصة للسلطة من مرافقتهم لضمان استمرارية خدمة نشاطاتهم وكذا للسماح لهم من الاستفادة من خدمات تتماشى واحتياجاتهم".

و أشارت الهيئة في ذات الإطار إلى أن "قرارات عدم التجديد المذكورة أعلاه، والتي تم اتخاذها، لا سيما بسبب عدم تسديد المتعاملين المعنيين للأتاوات التي تقع على عاتقهما طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لم تتبع بتبليغ قائمة الزبائن (من طرفهما) وهذا بالرغم من الإعذارات المتعددة التي تم إرسالها".

و في هذا الصدد، أعربت سلطة الضبط عن اعتذارها للزبائن المعنيين، مسجلة التزامها بـ"مرافقتهم بالفعالية والسرعة اللازمتين وهذا فور الاتصال بمصالحها".