قامت جامعة برينستون الأمريكية، بإجراء استفتاء حول السياسة الجزائرية، وذلك بالإجابة الإلكترونية على عدة أسئلة تتعلّق بالوضعية الحالية للبلاد، الهدف منها الحصول على الانطباعات العامة على السياسة الجزائرية، وليس أجوبة شخص واحد معيّن. وبالتالي يؤكّد معدو الاستبيان على السرية التامة للمشتركين فيه دون تسجيل أسمائهم. ويحتوي الاستبيان على أسئلة متعدّدة الخيارات وأخرى مفتوحة الإجابة، بإمكان المشترك تفادي أيّ أسئلة لا تشعره بالرّاحة، كما أنه بإمكانه إيقاف الاستقصاء في أيّ مرحلة.