تتحالف على سكان مدينة سدراتة بولاية سوق أهراس، منذ نحو أسبوع، ثلاث مشاكل مصدرها قطاع واحد، وهو وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، وتسببت في عزل نحو 100 ألف مواطن وتركهم يعيشون حالة حصار، في مقدمتها انعدام السيولة في كل وكالات البريد ومراكز التخليص. وثانيا تذبذب لا يطاق في خدمات الانترنت لدرجة انقطاعها أحيانا، وثالثا التشويش الذي يطال شبكة تغطية الهواتف لفترات متتالية تجاوزت الأسبوع، وهو ما جعل المواطنين يتساءلون عن أصل المشكل الذي صار شبيه بهاجس انقطاع التيار الكهربائي الذي كان يلازمهم كل صيف.