طالب قاطنو منطقة الجامع ومركز العبور ”الفيض” ببلدية أولاد مومن في ولاية سوق أهراس، بمضاعفة حصتهم من ماء الصهريج الذي توزعه البلدية كل 25 يوما على حوالي 500 عائلة مع أعوان شرطة وجمارك المركز الحدودي، حيث لم تعد 6 آلاف لتر من الماء كافية لتلبية الطلب المتزايد. ورغم إصرار السكان على غلق الطريق الوطني 20 وتعطيل حركة المسافرين من وإلى تونس طيلة يومين بمركز الفيض، لم يحرك المنتخبون ولا الإداريون ساكنا ليس لعجزهم عن الإيفاء بوعودهم السابقة فحسب، ولكن لبعد المسافة بينهم وبين هؤلاء، مما جعلهم غير مبالين بالمحتجين لعلمهم بصعوبة نقل الاحتجاج لمقر البلدية في ظل العزلة التي تحاصرهم منذ عدة عقود.