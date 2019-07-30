أنقذت عائلة من مدينة سيدي بلعباس ابنها من الموت مرتين، عندما حاول الانتحار بسبب المشاكل التي يعيشها في الشركة التي يشتغل فيها بسبب ضغط مسؤوليه. هذا الشاب المتخرج من الجامعة، كان مسؤولا عن قسم التسويق في سيدي بلعباس في شركة النقل البري ”أس.أن.تي.أر” لم يتحمل ضغوط وإهانات مسؤوليه، ما دفعه إلى محاولة إنهاء أيامه لولا تدخل أوليائه. ويعيش هذه الأيام تحت مراقبة طبيب نفسي، ويعلم مسؤولو المديرية العامة للشركة في الجزائر العاصمة بالموضوع ولم يتدخلوا.