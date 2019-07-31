كشفت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، أمس الثلاثاء، عن إطلاق استبیان إلكتروني خاص لتقییم موسم الحج لھذه السنة 1440ھـ - 2019م.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "لأجل الحرص الدائم على تحسين الخدمة العمومية وعملا بالمقاربة التشاركية المعتمدة في تقييم جميع أعمالها، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اطلاق استبيان إلكتروني خاص بتقييم موسم الحج 1440 هـ ـ 2019 م، وهذا عبر موقعها الإلكتروني: www.interieur.gov.dz وكذا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ذات البيان، أن هذا الاستبيان "يأخذ بعين الاعتبار كافة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات تحضيرا للمواسم القادمة وتقديم خدمات تتناسب وتطلعات المواطنين".

وتدعو وزارة الداخلية "حجاجنا إلى المشاركة في الإجابة على أسئلة هذا الاستبيان، لتقييم شامل لعملية الحج عبر كافة مراحله بدءا من عملية التحضير إلى غاية أداء المناسك والعودة إلى أرض الوطن"