انفجرت، صباح اليوم الأربعاء، القناة الرئيسية الموصلة لمياه سد كراميس المحولة لمياه وادي الشلف إلى وهران، على مستوى مرسى الحجاج شرق الولاية، في موقع قريب من العطب السابق الذي أصاب القناة في الثامن من شهر جويلية الجاري. والذي حرم سكان الجهة الشرقية لولاية وهران، وكذا عاصمة الولاية من الماء لمدة فاقت 10 أيام، بسبب حساسية العطب الذي أصاب القناة وصعوبة إصلاحه.

وتجدد العطب صباح اليوم، لتدخل كامل الولاية في أزمة ماء في عز الحر وتضاعف استهلاك المياه بحكم استقبال الولاية لأعداد كبيرة من المصطافين.

وقررت مؤسسة المياه والتطهير لولاية وهران "سيور" كما جاء في بلاغها الصادر صباح اليوم، إعداد برنامج توزيع خاص، بتوفير المياه للزبائن يوما واحدا كل يومين بالتداول بين الأحياء.

ويبدو أن مشروع "الماو" (مستغانم ـ وهران ـ أرزيو) الذي تم استلامه سنة 2007، والذي كلف 3200 مليار سنتيم، تحول إلى نقمة على وهران، بعد أن كان الوزراء والرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يتباهون به. وهو المشروع الذي أنجز في عهد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال. وأشرفت على إنجازه الشركة البرتغالية "تيكسيرا دوارتي" بالشراكة مع مجمع "حداد".

وتنقل القناة التي أصابها العطب صباح اليوم 600 ألف متر مكعب من المياه يوميا إلى ولاية وهران، بمجموع 110 ملايين متر مكعب في السنة، بقوة دفع تقدر بـ6.5 متر مكعب في الثانية.

ولم يتم تحديد المدة التي تستغرقها أشغال إصلاح العطب.