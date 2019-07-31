يقترب يونس افتسان من تدريب اتحاد بلعباس، حسب ما استفيد اليوم الأربعاء من إدارة هذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح المدير العام للنادي، قدور بن عياد، بأن المفاوضات بين الطرفين تقدمت كثيرا مساء أمس الثلاثاء وأن التقني العاصمي منتظر في الساعات المقبلة بمدينة سيدي بلعباس للحديث عن بقية تفاصيل العقد الذي سيربطه بالنادي مع احتمال التوقيع عليه.

وعليه من الممكن جدا أن يخلف افتسان المدرب سيد أحمد سليماني الذي أقيل من منصبه الجمعة الفارطة، وهذا حتى قبل انطلاق البطولة الوطنية التي ستلعب جولتها الأولى في منتصف شهر أوت المقبل.

وأشار نفس المسؤول إلى أن عقد المدرب سليماني لم يتم فسخه بعد بسبب تمسك المعني بالحصول على منحة البقاء في الرابطة الأولى بعد أن نجح في تجنيب الفريق النزول إثر التحاقه به في آخر جولات الموسم الفارط، "في الوقت الذي لا تملك إدارة النادي أي وثيقة تؤكد التزام المسيرين بإعطائه هذه المنحة"، على حد تعبير قدور بن عياد.

من جهة أخرى، أنهت إدارة نادي ''المكرة'' عملية الاستقدامات بعد تعاقدها مع المهاجم المالي مختار سيسي، الذي سبق له وأن تقمص ألوان شباب قسنطينة، حيث عاد مجددا إلى البطولة الجزائرية لتدعيم تشكيلة الاتحاد بعد مغادرة عدد كبير من لاعبي الموسم الفارط لها، حسب ذات المصدر.