تم تمديد المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات لسنة 2019 إلى 15 أوت المقبل والتي كانت محددة سابقا من 2 جوان إلى 31 جويلية، حسب ما أفاد اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للضرائب.

وأوضحت المديرية بالمناسبة أن القسيمة متوفرة في جميع فئاتها لدى قبضات الضرائب ومكاتب البريد، مشيرة إلى أن قبضات الضرائب سيتم فتحها، استثناء، للجمهور كل أيام السبت خلال المدة سالفة الذكر.

ومن جهة أخرى، ذكرت المديرية أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد بمثابة بطاقة ترقيم (بطاقة رمادية)، وهذا بالنسبة للسيارات الجديدة التي تم اقتناؤها خلال سنة 2019، وعليه فإن القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة على التراب الوطني.

وطبقا لأحكام المادة 305 من قانون الطابع، وبعد انتهاء المدة القانونية، فإن التسديد التلقائي للقسيمة يتم بدفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمة و100 بالمائة إذا تم التسديد بعد معاينة مخالفة عدم التسديد من قبل مصالح المراقبة المؤهلين قانونا، وزيادة على أن عدم إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي لمركبة يعرض صاحبه إلى دفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمة وفقا لأحكام المادة 308 من نفس القانون.