أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن إعادة مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي، في إياب دوري أبطال إفريقيا 2018-2019.

وجاء قرار المحكمة بإلغاء قرار تنفيذية الكاف، لاعتبار اللجنة التنفيذية، جهة غير مختصة بإصدار قرارات لإعادة المباريات.

كما قررت المحكمة رفض طلب نادي الوداد باعتباره فائزًا بالمباراة، إضافة إلى استمرار النظر بشأن طلب الإعادة من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار قرارت "الكاف".

وأخيرًا قررت إعادة الأمر والأحداث التي شهدها ملعب رادس، الذي استضاف مباراة الإياب يوم 31 ماي الماضي، إلى هيئات "الكاف" المختصة للنظر في الأمر.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي، قد أثار الجدل بإعلانه أنه توج رسميًا باللقب، على حساب الوداد المغربي، وفقًا لحكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قبل أن تصدر المحكمة بيانها التوضيحي للقرار.