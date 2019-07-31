عثرت فرقة الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بغليزان، على جثة رضيع حديث الولادة مرميا بحاوية للقمامة بالحي الفوضوي ببلدية بن داود، وقد تم تحويلها لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.

ومن جهة أخرى، انتشلت مصالح الحماية المدنية أمس الثلاثاء، جثة امرأة تبلغ من العمر 47 سنة من بئر أنجز لتزويد العائلة بالماء الشروب بعمق 30 مترا بدوار أولاد رافع التابع لإقليم بلدية زمورة وقد تم نقل جثة الضحية للعيادة المتعددة الخدمات لدائرة زمورة.

وفي نفس السياق، فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول حادثة مقتل شاب عثر على جثته ليلة الإثنين، على مشارف بلدية عين الذهب، تعرض لطعنات عديدة في أنحاء متفرقة من جسده.

وذكرت مصادر محلية، أن الضحية محمد في العقد الثالث من العمر كان يعاني من مرض القصور الكلوي ويخضع لعمليات تصفية الدم ويستعمل سيارة من نوع " تويوتا" استفاد منها عن طريق وكالة تشغيل الشباب "أونساج"، يرجح أنها سرقت منه أثناء الحادثة، فيما تحدثت بعض المصادر عن العثور عليها داخل النسيج العمراني للبلدية، وهذا في انتظار نتائج التحقيق لتحديد ملبسات هذه الجريمة النكراء.