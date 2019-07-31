اختارت الاتحادية الدولية لكرة القدم الناخب الوطني جمال بلماضي ضمن القائمة الموسعة لجائزة أحسن مدرب في العالم.

ونشرت "الفيفا" اليوم الأربعاء قائمة من 10 مدربين مرشحين للجائزة، جاءت على النحو التالي:

جمال بلماضي – مدرب الجزائر.

ديديي ديشان – مدرب فرنسا.

بيب غوارديولا – مدرب مانشستر سيتي.

يورجن كلوب – مدرب ليفربول.

ماوريسيو بوكيتينو – مدرب توتنهام.

تيتي – مدرب البرازيل.

إريك تين هاج – مدرب أياكس.

فرناندو سانتوس – مدرب البرتغال.

ريكاردو غاريكا – مدرب البيرو.

مارسيلو غالاردو – مدرب ريفر بليت.

وأشار موقع "الفيفا"، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.