أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء تغيير على مستوى رئاسة بنكين عموميين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتم تعيين رشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، والهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري.

يذكر أن منصب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية شغله محمد كريم منذ تنصيبه في 26 ماي 2015، فيما منصب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية شغله عبود عاشور منذ تنصيبه في 26 ماي 2015.