أقدم، نهار اليوم، عمال بمؤسسة النظافة الولائية في مفتاح و الأربعاء بالبليدة، على الاحتجاج و رفض العمل، و طالبوا في معرض حركتهم الاحتجاجية، باحترامهم كعمال، مصنفين ضمن الأعمال الشاقة و الخطيرة، والاهتمام بانشغالاتهم المهنية و الاجتماعية عموما، و التعجيل في صب منحة عيد الأضحى، التي لم يستفيدوا منها منذ 3 سنوات.

ثورة المحتجين من العاملين في تنقية و تنظيف الأحياء و المدن في البليدة، أوضحوا بأنهم لا يزالون يعملون في ظروف الخطر، و دون أن تكون لديهم وسائل الحماية، معرضين أنفسهم إلى حوادث مميتة، و أمراض قاتلة، بدليل أن من بينهم من تعرض إلى حوادث أنهت حياتهم، أو أصيبوا بإعاقات مزمنة، في وقت رواتبهم متدنية، و لا تحفظ كرامتهم، أجبرت كثيرا منهم العمل في أوقات الفراغ، أو التسول طلبا للمساعدة، كما هم يستعجلون صب منحة المردودية المتأخرة، و منحة الخطر، و منحة العيد و التي لم يستفيدوا منها منذ 3 سنوات كاملة، بينما هم لا يتأخرون في حمل أوساخ و بقايا الذبائح كل عيد، مهددين بالاستمرار في الاحتجاج، ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم الحيوية .