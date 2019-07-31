أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء أسماء 12 مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019.

و ضمت قائمة المرشحات أربع لاعبات من المنتخب الأمريكي المتوج بلقب بطولة كأس العالم التي أقيمت بفرنسا هذا الصيف وهن: ميغان رابينو و أليكس مورغان و روز لافيل و جولي إرتز.

كما تشمل القائمة لاعبتين من منتخب إنجلتراي لوسي برونز و إلين وايت و السويديتين أدا هيربرغ و كارولين هانسن والفرنسيتين أماندي هنري و ويندي ريناد وكلا من الأسترالية سام كير والهولندية فيفيان ميديما.

ومن المقرر الكشف عن أفضل 3 مرشحات في وقت لاحق على أن يتم تسليم الجائزة للاعبة الفائزة ضمن حفل "جوائز الأفضل للفيفا" يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو الإيطالية.