الفيفا تكشف عن المرشحات لنيل أحسن لاعبة

رياضة
31 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم  الأربعاء أسماء 12 مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019.

و ضمت قائمة المرشحات أربع لاعبات من المنتخب الأمريكي المتوج بلقب بطولة كأس  العالم التي أقيمت بفرنسا هذا الصيف وهن: ميغان رابينو و أليكس مورغان و روز  لافيل و جولي إرتز.

كما تشمل القائمة لاعبتين من منتخب إنجلتراي لوسي برونز و إلين وايت و  السويديتين أدا هيربرغ و كارولين هانسن والفرنسيتين أماندي هنري و ويندي ريناد  وكلا من الأسترالية سام كير والهولندية فيفيان ميديما.

ومن المقرر الكشف عن أفضل 3 مرشحات في وقت لاحق على أن يتم تسليم الجائزة  للاعبة الفائزة ضمن حفل "جوائز الأفضل للفيفا" يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو  الإيطالية.

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