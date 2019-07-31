تتواصل الاحتجاجات لليوم الثاني ببلدية تاويالة شمال الأغواط على خلفية وفاة شاب بلسعة عقرب بحر الأسبوع الجاري المحتجون الذين خرجوا بالعشرات للشارع يوم أمس الثلاثاء وصباح اليوم أغلقوا مقر البلدية وعلقوا عليها لافتة طالبوا فيها برحيل المجلس البلدي وإيفاد لجنة تحقيق في تسيير شؤونها.

كما أغلقوا مقر العيادة التي لا توفر مدوامة طبية أثناء الليل وأيام العطل رغم أن البلدية يقطنها أكثر من خمسة آلاف نسمة وعدم فتح مصلحة التوليد المجهزة وانعدام صيدلية .

وهي الإنشغالات التي تلقوا وعودا للتكفل بها بعد وقوع حالات وفاة في الطريق لنساء حوامل ومصابين بلدغات عقارب لكون البلدية تعاني من العزلة ولاتتوفر بها وسائل النقل لكن ظلت مؤجلة الأمر الذي أجج غضب السكان على المجلس البلدي وعلى مصالح الصحة بالمديرية .

للإشارة الضحية وهو أب لطفلين تعرض للسعة عقرب ليلة الأحد إلى الإثنين وتنقل بسيارته الخاصة إلى عيادة بريدة على مسافة 10كلم ثم تم تحويله لأفلو لكنه لفظ أنفاسه متعثرا بالسم نتيجة طول المدة التي استغرقتها عملية التنقل.