تمكن عناصر شرطة الحدود عبر مختلف النقاط والمعابر الحدودية خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2019 من حجز مبالغ مالية جد معتبرة من العملة الصعبة كانت موجهة للتهريب مع توقيف كافة المتورطين في قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لمصالح الأمن.

وجاءت عمليات الحجز هذه بناء على تكثيف التحريات والتحقيقات مع استغلال التقنيات الحديثة أثناء المراقبة الحدودية للمسافرين حيث تم استرجاع 3 مليون و 239 ألف أورو و 107 ألف دولار و كذا 24 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية.

كما تكلل التنسيق العملياتي بين مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية بحجز أزيد من 400الف أورو وأكثر من 185 ألف دولار حيث يتم تكثيف العمليات المشتركة بصفة مستمرة من أجل وضع حد لنشاط هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب العملة الصعبة إلى خارج الحدود الوطنية.

وخلص البيان بأنه بعد انجاز ملفات قضائية في شأن المخالفين سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.