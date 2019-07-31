تعديل في مواقيت رحلات النقل بالسكك الحديدية
ستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من يوم الخميس بتعديل جديد في مواقيت انطلاق رحلات الخطوط الكبرى الرابطة بين الجزائر و قسنطينة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الشركة.
وعليه فان الرحلة المقررة من محطة الجزائر ستنطلق على الساعة 7:25 سا بدلا من الساعة 9:15 سا، بينما تنطلق الرحلة من محطة قسنطينة على الساعة 6.40 سا بدلا من الساعة 8.25سا.
جدول المواقيت الجديدة للرحلات الرابطة بين محطتي الجزائر و قسنطينة
المحطة التوقيت
الجزائر 7 :25
قسنطينة 6:40
اغا 7:28
الخروب 6:58
الحراش 7:38
ولاد رحمون 7:07
بومرداس 8:03
القرزي 7:16
الثنية 8:12
تلاغمة 7:35
الاخضرية 8:37
تاجنانت 8:04
القادرية 8:48
العلمة 8:22
ذراع الميزان 9:02
سطيف 8:46
بويرة 9:49
مسلوق 8:57
بني منصور 10:34
راس الواد 9:13
المنصورة 11:25
بئر عيسى ايادة 9:20
برج بوعريرج 11:52
العناصر 9:32
العناصر 12:03
برج بوعريرج 9:38
بن عيسى ايادة 12:13
المنصورة 10:09
راس الواد 12:20
بويرة 11:32
مسلوق 12:36
ذراع الميزان 12:00
سطيف 47 12:
الثنية 12:41
العلمة 13:11
الحراش 13:11
تاجنانت 13:30
اغا 13:20
تلاغمة 13:57
الجزائر 13:25
القرزي 14:15
ولاد رحمون 14:22
الخروب 14:31
قسنطينة 14:49