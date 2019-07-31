تعديل في مواقيت رحلات النقل بالسكك الحديدية

أخبار الوطن
31 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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ستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  ابتداء من يوم الخميس بتعديل جديد في مواقيت انطلاق رحلات الخطوط الكبرى  الرابطة بين الجزائر و قسنطينة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الشركة.

وعليه فان الرحلة المقررة  من محطة الجزائر ستنطلق  على الساعة  7:25 سا بدلا  من الساعة 9:15  سا، بينما تنطلق الرحلة من محطة قسنطينة على الساعة  6.40 سا  بدلا من الساعة  8.25سا.  

جدول المواقيت الجديدة للرحلات الرابطة بين محطتي الجزائر و قسنطينة

 المحطة             التوقيت                                                                                         

          

الجزائر                  7 :25                                                                   

قسنطينة                   6:40  

اغا                        7:28                                                                    

الخروب                  6:58           

الحراش                   7:38                    

ولاد رحمون   7:07  

بومرداس                  8:03                                                                  

القرزي         7:16           

الثنية                       8:12                                                                  

تلاغمة          7:35   

الاخضرية                 8:37                                                                  

تاجنانت         8:04                                                                     

القادرية                    8:48                                             

العلمة                     8:22                    

ذراع الميزان              9:02                                                                           

سطيف                    8:46  

بويرة                       9:49                                                                  

مسلوق             8:57

بني منصور                10:34                                                                        

راس الواد        9:13

المنصورة                  11:25                                                                         

بئر عيسى ايادة     9:20

برج بوعريرج             11:52                                                               

العناصر         9:32           

 العناصر                   12:03                                                                         

برج بوعريرج           9:38

بن عيسى ايادة              12:13                                                                        

المنصورة      10:09

راس الواد                   12:20                                                                        

بويرة            11:32

مسلوق                       12:36                                                                        

ذراع الميزان             12:00

سطيف                      47 12:                                                                        

الثنية                       12:41                           

العلمة                       13:11                                                                         

الحراش         13:11

تاجنانت                      13:30                                                                       

اغا                         13:20

تلاغمة                       13:57                                                                        

الجزائر                   13:25

القرزي                       14:15

ولاد رحمون                 14:22

الخروب                      14:31         

قسنطينة                       14:49   

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