ستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ابتداء من يوم الخميس بتعديل جديد في مواقيت انطلاق رحلات الخطوط الكبرى الرابطة بين الجزائر و قسنطينة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الشركة.

وعليه فان الرحلة المقررة من محطة الجزائر ستنطلق على الساعة 7:25 سا بدلا من الساعة 9:15 سا، بينما تنطلق الرحلة من محطة قسنطينة على الساعة 6.40 سا بدلا من الساعة 8.25سا.

جدول المواقيت الجديدة للرحلات الرابطة بين محطتي الجزائر و قسنطينة

المحطة التوقيت

الجزائر 7 :25

قسنطينة 6:40

اغا 7:28

الخروب 6:58

الحراش 7:38

ولاد رحمون 7:07

بومرداس 8:03

القرزي 7:16

الثنية 8:12

تلاغمة 7:35

الاخضرية 8:37

تاجنانت 8:04

القادرية 8:48

العلمة 8:22

ذراع الميزان 9:02

سطيف 8:46

بويرة 9:49

مسلوق 8:57

بني منصور 10:34

راس الواد 9:13

المنصورة 11:25

بئر عيسى ايادة 9:20

برج بوعريرج 11:52

العناصر 9:32

العناصر 12:03

برج بوعريرج 9:38

بن عيسى ايادة 12:13

المنصورة 10:09

راس الواد 12:20

بويرة 11:32

مسلوق 12:36

ذراع الميزان 12:00

سطيف 47 12:

الثنية 12:41

العلمة 13:11

الحراش 13:11

تاجنانت 13:30

اغا 13:20

تلاغمة 13:57

الجزائر 13:25

القرزي 14:15

ولاد رحمون 14:22

الخروب 14:31

قسنطينة 14:49