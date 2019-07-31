سيخوض المنتخب الجزائري للدراجات تربصا ما قبل تنافسي من 1 إلى 13 أوت بمدينة "إستيلا" الإسبانية، استعدادا للألعاب الإفريقية المقررة من 19 إلى 31 أوت بالرباط (المغرب) حسب ما أوضحته اليوم (الأربعاء) الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتضيف الهيئة الاتحادية بأن "الدراجين الجزائريين سيشاركون خلال هذا التربص في سباقات منظمة بالمنطقة" دون تحديد برنامج هذه السباقات.

ويشرف على تدريب المنتخب الجزائري الذي يضم عشرة عناصر، المدرب الوطني الشريف مرابط بمساعدة الميكانيكي عبد الوهاب مراح.

وتجري منافسات الألعاب الإفريقية-2019 من 24 إلى 29 أوت بمدينة بن سليمان بالدار البيضاء.

قائمة الدراجين المعنيين بالتربص:

يوسف رقيقي - عز الدين لقاب - عبد الرحمن منصوري - إسلام منصوري -أسامة منصوري نسيم سعيدي - يسين حمزة - أسامة شبلاوي - عبد الرحمن بشلاغم - سيف الدين يبكة.