لا زال الطابع السلمي الذي يميز الحراك الشعبي لـ 22 فيفري الذي يعد حدثا غير مسبوق منذ استقلال الجزائر سنة 1962، يثير اهتمام الصحافة الدولية من بينها نيويورك تايمز.

و أوضحت الصحيفة في مقال نشر يوم الإثنين الفارط أن "هذه الثورة غير المسبوقة و بدون إراقة قطرة دم واحدة، قد تكون فريدة من نوعها في العالم العربي" نقلا عن متظاهرين و محللين جزائريين.

و أضافت ذات الوسيلة الإعلامية نقلا عن الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي أن المظاهرات الشعبية التي جرت خلال الأشهر الأخيرة في الجزائر يمكن أن تصبح مثالا للتغيير الشامل في المنطقة. وأوضح هذا الأخير "أنه لا يوجد مثيل لها في العالم العربي".

كما صرح للنيويورك تايمز أن "ما عشناه خلال خمسة أشهر لم يشهده العالم العربي خلال 40 سنة".

و أشار رحابي في ذات السياق إلى الانتصارات التي افتكها الحراك الشعبي السلمي الذي نجح في "عزل رئيس دون نفيه" كما حصل في تونس و "دون حبسه" كما جرى في مصر و "دون قتله" كما وقع في ليبيا. و تابع قوله "لذلك لا تقولوا لي أن الأمور ليست على ما يرام" مؤكدا أنه "لم يتعرض احد للقتل" منذ بداية هذا الحراك الشعبي.

كما أكدت الصحيفة أن الجزائريين "فخورين" بما حققته الثورة الهادئة حتى الآن" و لا يزالون "واثقين" بالمستقبل.

و أشارت النيويورك تايمز في الأخير إلى ردود الفعل السلمية التي أبدتها قوات الآمن أمام المتظاهرين متفادية بالتالي المواجهة الدموية.