تفاجأ الصحفيون الذين حضروا لتغطية الزيارة التي كان من المفروض أن يقوم بها المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” ليشرف على توزيع أزيد من ألفي وحدة سكنية، يوم أمس، وفق دعوة من ديوان والي قسنطينة، بغياب هذا الأخير وتعويضه من قبل وزير السكن الذي أشرف على العملية، وهو ما جعل الجميع يفهم أن وزراء بدوي ربما متخوفون من المطاردات، ما يدفعهم إلى النزول بطريقة خفية إلى الجزائر العميقة من جهة أو أن الأمر ناجم عن طارئ جعل الوزير ينوب عن مدير وكالة “عدل” في آخر لحظة.