مدير الحماية المدنية بولاية سطيف، الذي عمّر طويلا إلى أن تمت تنحيته بواسطة احتجاجات كبيرة من طرف أعوان الحماية المدنية وحول إلى ولاية تيزي وزو، لايزال يشغل مسكنا وظيفيا بحي عين موس في سطيف، تمت تهيئته بأموال الحماية المدنية بأرقى أنواع البلاط. هذه الشقة كانت من بين مطالب المحتجين من الأعوان بعد أن بلغ مسامعهم أن المدير يريد الاستحواذ عليها. الغريب في الأمر أن جميع الشقق الوظيفية في الولاية لايزال يسكنها متقاعدون بعد سنوات من مغادرة الخدمة، مع ما يصحب ذلك من امتيازات الكهرباء والغاز والماء وغيرها، في وقت يوجد الكثير من إطارات الحماية المدنية دون مسكن، خاصة أن المدير الولائي لديه مسكن وظيفي في ولاية تيزي وزو.