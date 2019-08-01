خلف، صباح اليوم الخميس، اندلاع حريق غابي بمنطقة القلعة في عين الرمانة ، إلى الغرب من البليدة، مقتل طفلة في عامها الثاني ، فيما تمكن أعوان الحماية والإطفاء من إنقاذ بقية أفراد عائلتها الأربعة، والذين أصيبوا بحروق واختناقات وصدمة نفسية .



الحريق المشبوه، اندلع في وقت مبكر من فجر اليوم، كانت العائلة الضحية، تغط في نوم عميق بينما النيران بدأت تنتشر إلى محيط سكنها، وتأتي على كل شيء اعترضها، و لولا فطنة وانتباه بعض الجيران، لكانت الحصيلة ثقيلة، حيث سارع الجيران إلى التبليغ عن الحريق، والتدخل ومحاولة إنقاذ العائلة و إخراجها من وسط النيران، والتي وصلت إلى أفرشتهم ، واشتعلت في الإسفنج بالأخص ، و المواد سريعة الالتهاب مثل البلاستيك، وحجب الدخان السام الرؤية، ما جعلهم ينقذون الوالد و زوجته و وولديهما، بينما الرضيعة لم ينتبه لها المسعفون، لتحترق و تتحول إلى كتلة متفحمة، فيما تم تحويل الضحايا من أفراد العائلة إلى مستشفى موزاية ثم مصلحة الحروق في الدويرة.



وخلف الحريق المشبوه، ما لا يقل عن 10 هكتارات من المساحة الغابية والبساتين بالجوار، ونفوق حيوانات برية مثل السلاحف.



وفي منطقة جلالطة بتخوم حظيرة الشريعة السياحية أعوان الحماية المدنية لغاية الساعة، التدخل وإخماد حريق مشبوه أيضا، وصل إلى عدد من السكنات، حيث نجح المنقفذون من اجلاء نحو 30 طفلا إلى مسجد الرحمان بالضواحي، وعدد من العائلات ، في وقت امتنعت عائلات أخرى عن مغادرة مساكنها، وخلف الحريق الذي ما يزال تحت المراقبة، إصابة ثلاثة أعوان إنقاذ بحروق واختناقات.



هذا وفتح عناصر الدرك الوطني والشرطة العلمية، تحقيقا حول ملابسات وأسباب تلك الحرائق، والتي اندلعت حسب الخبراء، في وقت يفترض فيه أن لا تندلع فيه النيران.