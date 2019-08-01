توفيت رضيعة تبلغ من العمر سنتين وأصيب 4 أشخاص آخرين بصعوبة في التنفس جراء حريق أدغال نشب ليلة الأربعاء إلى الخميس بعين الرومانة (ولاية البليدة).

وأوضح بيان الحماية المدنية، اليوم الخميس، أن أعوان الحماية المدنية لولاية البليدة تمكنوا من إخماد حريق أدغال بعين الرومانة نشب في حدود الساعة الثانية صباحا لينتشر إلى ثلاثة منازل مخلفا وفاة رضيعة تبلغ من العمر سنتين وإصابة 04 أشخاص (زوجين وطفلين) بصعوبة في التنفس".

وخلال عملية التدخل، تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ طفلين كانا محاصرين داخل غرفة بالمنزل المحترق والحيلولة دون انتشار الحريق إلى المنزلين المجاورين.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، إلى أن الحريق أخمد نهائيا، فيما لا تزال عملية المراقبة والحراسة متواصلة.

وذكرت ذات المصالح، أن أعوان الحماية المدنية للرتل المتنقل لولاية البليدة والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل يعملون حاليا على إخماد حريق غابة بولاية البليدة نشب على الساعة 04:40 من صبيحة اليوم الخميس بالمكان المسمى جلالطة ببلدية الشريعة.