أكد منسق "الهيئة الوطنية للحوار" ، كريم يونس، أن الهيئة متمسكة بشروطها المسبقة للحوار، حسب ما صرح يونس لجريدة "ليبرتي".

وقال يونس للصحيفة الناطقة باللغة بالفرنسية، أمس، بأن لجنة الحوار "متمسكة بنفس الشروط السابقة، فالرئيس عبد القادر بن صالح قدم لنا تأكيدات"، مضيفا: "نحن مستعدون لفعل أي شيء لإيجاد مخرج، ولكننا لسنا مستعدين للمشي ضد إرادة الشعب".

واستقبل بن صالح أعضاء اللجنة، يوم الخميس الماضي، والتزم بتحقيق الشروط المسبقة، وفي اليوم التالي، قال كريم يونس بصريح العبارة إنه إذا لم تبدأ السلطة بتنفيذ التزاماتها في ظرف أسبوع، فستنظر اللجنة في إمكانية تعليق عملها، وربما تذهب إلى حد حل نفسها.