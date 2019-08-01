أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الخميس، عن انقطاع في التزويد بالمياه الشروب، على مستوى أربع بلديات غرب العاصمة .

وأوضح بيان الشركة، أن سبب الانقطاع يعود لأشغال استبدال الجزء الهيدروميكانيكي في خزان التوزيع الرئيسي.

وأضاف ذات البيان، أن البلديات المعنية بالانقطاع هي: الدويرة، تسالة المرجة ( حي 1310 مسكن و934 مسكن)، بئر توتة (حي سي لخضر وسيدي محمد)، أولاد شبل (حي شبايبية ومحامدية)، وهذا الانقطاع سيدوم من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساءا من نفس اليوم.