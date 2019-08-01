جم حزب جبهة التحرير الوطني، "الأفالان" لجنة الحوار الوطني، معتبرا أن الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة في البلاد، لا يمكن أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار.

وحسب بيان للأفالان صدر مساء أمس، قال أن "الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وإعلان الدولة التزامها بكل مخرجاته، لا يمكن أبدا، أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار، كما أن محاولات التأثير عل سير العدالة يتنافى تماما وبناء دولة القانون التي يطالب بها الجزائريون، ونتطلع جميعا إلى بنائها من دون إقصاء أو تهميش".

وجدد الحزب العتيد استعداده للمساهمة بكل قوة في جهود لجنة الحوار الوطني، ويتعهد بتوفير كل الدعم والمساندة مركزيا وقاعديا في سبيل حل الأزمة، وتحقيق تطلعات الجزائريين، وفق البيان.