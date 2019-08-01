توفي صباح اليوم الخميس، داخل شقة سكنية بحي 08 ماي 1945 المعروف بـ"القرية" في بومهرة أحمد بڨالمة، 05 أفراد من عائلة واحدة، إثر اختناقهم بغاز متسرب من سخان ماء، حسب أولى الاحتمالات التي أوردتها مصالح خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.

الضحايا هم: الأب البالغ من العمر 40 سنة وهو مدرس قرآن بأحد مساجد مدينة ڨالمة، وابن لأحد الأئمة القدامى، وزوجته وبناته، حسب مصادر من بلدة بومهرة أحمد.

وقد تم نقل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية على متن ثلاث سيارات إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة، وسط حضور جماهيري كبير لسكان بومهرة.