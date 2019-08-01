تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على إرهابي بتمنراست، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان، أن الإرهابي "د. محمد"، المدعو "كوميتي"، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

وفي ذات السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بجانت، 27 منقبا عن الذهب وضبطت 11 مولدا كهربائيا و05 مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و08 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين ضبط حرس السواحل 28 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان.