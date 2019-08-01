أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي قادماً من ليل الفرنسي.

بيبي تألق بشكل لافت مع ليل الموسم الماضي، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا تجاهه، أبرزهم نابولي، بايرن ميونيخ، ليفربول وباريس سان جيرمان.

وكشف الموقع الرسمي للمدفعجية، عن توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق، ليمثل دفعة قوية للمدرب أوناي إيمري.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بيبي لأرسنال تصل لـ72 مليون جنيه إسترليني.

ويصبح بيبي هو اللاعب الأغلى في تاريخ أرسنال، متخطياً بيير أيميريك أوباميانج المنضم من بوروسيا دورتموند بـ60 مليون إسترليني.

كما أصبح الدولي الإيفواري أغلى لاعب إفريقي متخطيا كل من الكونغولي سيدريك باكامبو والجزائري رياض محرز.