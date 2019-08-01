تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بغليزان من توقيف عصابة أشرار مكونة من سبعة أشخاص يحترفون السرقة، ويزرعون الرعب في أوساط السكان.

وقد جاءت العملية بعد شكوى مواطن يشير إلى تعرض مسكنه للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، حيث استولت العصابة على كمية من المجوهرات وجهاز إعلام آلي، وعليه قامت قوات الشرطة بالبحث في القضية أين تم الكشف عن المشتبه فيه الرئيسي، كما مكنت التحريات من التعرف على شركائه الذين قاموا بمساعدته في السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة وتوقيفهم، واسترجاع بعض المجوهرات التي كانت بحوزة أحدهم. وقد قدم أفراد العصابة للعدالة بغرض تكوين جمعية أشرار، وارتكاب جناية السرقة.