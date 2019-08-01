أعلن عضو لجنة الحوار والوساطة عزالدين بن عيسى انسحابه منها اليوم الخميس.

وكتب بن عيسى في منشور له على صفحته في الفايسبوك "في البداية أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل من وضع في شخصي الثقة لأكون عضوا في لجنة الحوار والوساطة التي التحقت بها بنية صادقة وتلبية لنداء الواجب والوطن وتمنيت أن أكون طرفا في الحل".

وأضاف "لكن لتلاقي العديد من الظروف أعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة استقالتي منها، راجيا التوفيق للجميع. ومقدما التحية والاحترام لكل مساعي إيجاد الحلول بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي".

ويعتبر عز الدين بن عيسى ثاني عضو يرمي المنشفة بعد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس.