غمرت المياه عديد المساكن بمدينة تيسمسيلت جراء الأمطار الرعدية التي تهاطلت مساء أمس الخميس بإقليم الولاية حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل دهايز عمارتين بحي "عبد الحق بن حمودة" وبعدد من السكنات بأحياء "120 مسكن" و"شالي قويدر" و"شعباوي" مشيرا إلى أن الأمطار الرعدية "لم تتسبب في تسجيل خسائر بشرية بالمدينة"، كما تسبب سوء الأحوال الجوية كذلك في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار على مستوى الطرق الحضرية بأحياء "بن سهلة" و"20 أوت" و"الوئام" و"الطريق المؤدي إلى المركز الجامعي لتيسمسيلت" إضافة إلى شارع "أول نوفمبر".

وتمكنت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير من تصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة فضلا عن إعادة فتح الطرقات الحضرية لعاصمة الولاية. وبالرغم من الأمطار الرعدية التي شهدتها المنطقة ليلة الجمعة إلى السبت إلا أن مصالح الحماية المدنية "لم تسجل أي حادث مروري" بشبكة طرقات الولاية.

وللإشارة تواصل الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير الحملة الولائية لتنقية شبكة الصرف الصحي لحماية المدينة من الأمطار الرعدية الموسمية.