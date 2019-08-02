تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال يوليو المنصرم، من توقيف 6 إرهابيين و 34 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن تدمير 11 ورشة و مخبأ للإرهابيين.

وأفادت الحصيلة العملياتية للجيش التي نشرت أمس الخميس، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تشير الحصيلة العملياتية للشهر الفارط أيضا إلى استرجاع 16 بندقية، منها ثلاث بنادق رشاشة (أف.أم) و بندقية رشاشة ديكتاريوف و بندقية (جي.3) وسبع بنادق نصف آلية سيمونوف و بندقية من نوع (أف.أل.جي)، إضافة إلى ثلاث بنادق صيد.

و في ذات السياق، تم كذلك، خلال الفترة نفسها، استرجاع 11 رشاشا يتضمن 5 كلاشنكوف و 3 رشاشات (أر.بي كا) و 1 رشاش من نوع دوشكا و آخر من نوع هارستال ومسدس رشاش (مات-49)، علاوة على 10 قاذفات صاروخية من نوع غراد و طائرة دون طيار، إضافة إلى 16 مخزن ذخيرة و 21937 طلقة من مختلف العيارات .

أما فيما يتعلق بالقذائف، فقد تمت استعادة 78 قذيفة هاون و 14 قذيفة من نوع (بي.سي.أن 60) و 50 قذيفة عيار 82 ملم و 14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم و40 صماما و 21 مشعلا و 20 فتيل صاعق و 40 كبسولة كهربائية و 8 قنابل تقليدية الصنع.

وفي سياق حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، فقد نجحت هذه الوحدات في كشف وتدمير 0.76 كيلوغرام من مادة الديناميت (ت.أن.ت) مع توقيف 11 مهربا و 45 تاجر مخدرات و 255 منقب عن الذهب. كما تم أيضا، في ذات السياق، حجز 239 مطرقة ضغط و 300 مولد كهربائي و 39 جهاز كشف عن المعادن و 65 عربة.

و تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 43.77 قنطار من الكيف المعالج و 42491 قرص مهلوس و 48853 لتر من الوقود و 164 قنطار من التبغ. كما حجزت أيضا 123 كيس من خليط الذهب والحجارة و 41 كلغ من الذهب.

و في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف 468 مهاجر غير شرعي، مع إحباط 179 محاولة، فضلا عن إنقاذ 14 شخصا.