في مصادفة وصفت بأنها الأولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في السلطنة أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الإثنين 12 أوت.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك، يصادف عيد الأضحى لهذا العام، يوم الأحد 11 أوت.