الحراك متواصل ..

أخبار الوطن
2 أغسطس 2019 () - الخبر
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المتظاهرون يمنعون من الوصول إلى محيط البريد المركزي عبر سد أمني على مستوى شارع حماني أرزقي، "شاراس" سابقا.

 

 الصور: مصطفى بسطامي

 

* المتظاهرون يعودون الى محيط ساحة البريد المركزي حيث التعزيزات الأمنية... "لا حوار مع العصابة والنظام"

 

 

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.

 

 الصور: مصطفى بسطامي

 

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وبداية المسيرة باتجاه شارع ديدوش مراد.

 

 

* انتشار أمني مكثف مع تسلسل المركبات التابعة للشرطة، بدءا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة موريس أودان.

 

 

*استئناف العمل في محطة الميترو بتافورة أمام البريد المركزي.

 

 

يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 24 للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، تابعونا في آخر مستجدات اليوم.

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