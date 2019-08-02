المتظاهرون يمنعون من الوصول إلى محيط البريد المركزي عبر سد أمني على مستوى شارع حماني أرزقي، "شاراس" سابقا.

الصور: مصطفى بسطامي

* المتظاهرون يعودون الى محيط ساحة البريد المركزي حيث التعزيزات الأمنية... "لا حوار مع العصابة والنظام"

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.

الصور: مصطفى بسطامي

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وبداية المسيرة باتجاه شارع ديدوش مراد.

* انتشار أمني مكثف مع تسلسل المركبات التابعة للشرطة، بدءا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة موريس أودان.

*استئناف العمل في محطة الميترو بتافورة أمام البريد المركزي.

يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 24 للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، تابعونا في آخر مستجدات اليوم.