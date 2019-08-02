الحراك متواصل ..
أخبار الوطن
2 أغسطس 2019 () - الخبر
المتظاهرون يمنعون من الوصول إلى محيط البريد المركزي عبر سد أمني على مستوى شارع حماني أرزقي، "شاراس" سابقا.
الصور: مصطفى بسطامي
* المتظاهرون يعودون الى محيط ساحة البريد المركزي حيث التعزيزات الأمنية... "لا حوار مع العصابة والنظام"
* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.
الصور: مصطفى بسطامي
* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وبداية المسيرة باتجاه شارع ديدوش مراد.
* انتشار أمني مكثف مع تسلسل المركبات التابعة للشرطة، بدءا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة موريس أودان.
*استئناف العمل في محطة الميترو بتافورة أمام البريد المركزي.
يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 24 للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، تابعونا في آخر مستجدات اليوم.