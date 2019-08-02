خروج الڨالميين في مسيرات المطالبة بالتغيير ورحيل جميع رموز النظام، ورفض الحوار

بعض الصور من مظاهرات اليوم في ساحة "موريس أودان" بالعاصمة

* صورة من الحراك في الجمعة 24 من مدينة وهران

* في مسيرة جمعة 24 من ولاية المدية

* مسيرة جمعة 24 في العاصمة قبل قليل

*ساحة البريد المركزي الآن

الصورة: هدى مشاشبي

* في مسيرة الجمعة الـ 24 رفع مواطنو ولاية المدية.. شعارات "لا حوار مع العصابات"، "ليبيري بورقعة".. ط.كريم

* مواطنو غليزان يؤكدون مواصلة خروجهم للشارع إلى غاية الاستجابة لمطلب تنحية ما تبقى من رموز الحكم البوتفليقي البائد..ل. جلول

* انطلاق مسيرة الجمعة 24 في البليدة بشعار "ماكاش حوار مع العصابات‎".. ب. رحيم

*مواطنو العاصمة يتهافتون على ساحة البريد المركزي للمشاركة في الحراك.

* تمسك متظاهرو الجمعة 24 بمدينة الشلف بمطالب الحراك الشعبي التي يطالبون بالاستجابة لها والمتمثلة أساسا في رحيل حكومة بدوي وبن صالح وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات في إطار ديمقراطي وشفاف.. ع.دحماني

* بعض شعارات رفعت بقسنطينة.

* من قسنطينة.."ارحلوا ارحلوا ارحلوا"

* مسيرة حاشدة مباشرة بعد صلاة الجمعة، بالبويرة، للمطالبة بتحقيق مطالب الحراك.

* من شارع عسلة حسين.."الشعب يريد الاستقلال"

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي بعد صلاة الجمعة.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية للمطالبة برحيل وتغيير النظام.

*العاصمة الآن

* شارع ديدوش مراد..."ليبيري بورقعة"

*المتظاهرون في شارع ديدوش مراد.."الشعب يريد الاستقلال".

*المتظاهرون يمنعون من الوصول إلى محيط البريد المركزي عبر سد أمني على مستوى شارع حماني أرزقي، "شاراس" سابقا.

الصور: مصطفى بسطامي

* المتظاهرون يعودون الى محيط ساحة البريد المركزي حيث التعزيزات الأمنية... "لا حوار مع العصابة والنظام"

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي.

الصور: مصطفى بسطامي

* توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي وبداية المسيرة باتجاه شارع ديدوش مراد.

* انتشار أمني مكثف مع تسلسل المركبات التابعة للشرطة، بدءا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة موريس أودان.

*استئناف العمل في محطة الميترو بتافورة أمام البريد المركزي.

يتواصل الحراك الشعبي في جمعته الـ 24 للمطالبة بالتغيير ورحيل النظام، تابعونا في آخر مستجدات اليوم.