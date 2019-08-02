انتشلت مصالح الحماية المدنية أمس الخميس جثتي شخصين هلكا غرقا بسواحل ولاية تيبازة أحدهما بأحد الشواطئ غير مسموحة للسباحة، حسبما علم لدى ذات المصالح.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة عصر أمس هلاك شاب عشريني ينحدر من مدينة السحاولة بولاية الجزائر العاصمة بأحد الشواطئ الصخرية بعين تاقورايت بحي بركان وضعت جثته على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيبازة.

كما سجلت ذات المصالح مساء أمس الخميس هلاك شاب يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية أدرار لقى حتفه غرقا بشاطئ مطاريس وسط مدينة تيبازة وهو شاطئ مسموح للسباحة، حسب ذات المصادر.

وارتفعت حصيلة القتلى غرقا منذ إنطلاق موسم الإصطياف بولاية تيبازة إلى أربعة ضحايا، استنادا لمصالح الحماية المدنية.