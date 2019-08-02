أعلنت الشرطة السودانية رسميا اليوم الجمعة مقتل أربعة متظاهرين بمدينة أم درمان خلال تظاهرات دعت لها قوى المعارضة أمس الخميس.

وأصدرت الشرطة السودانية في وقت مبكر اليوم بيانا قالت فيه "قامت مجموعات بمهاجمة سوق ليبيا (بأم درمان) بغرض إحداث فوضى وأعمال شغب وإزاء ذلك قامت قوات الشرطة بتفريقهم باستخدام أدوات فض الشغب والغاز المسيل للدموع".

وأضافت انه "جراء تلك الأحداث أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية أودت بحياتهم، كما أصيب آخرون بينهم رجال شرطة، وأنهم يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا".

وأبانت الشرطة السودانية في بيانها أنها قامت بإجراء التحريات اللازمة واستجواب الشهود للوصول للجناة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وتأسفت الشرطة لتلك الأحداث، وأهابت بالمواطنين تجنب التجمهر قرب الأسواق والمحال التجارية لتفويت الفرصة على المتفلتين.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة) قد أعلنت أمس الخميس مقتل أربعة متظاهرين بأم درمان بعد إطلاق رصاص حي على المتظاهرين وإصابة آخرين في مليونية القصاص العادل.