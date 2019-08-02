استأنف الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، التدريبات مع ناديه مانشستر سيتي قبل يومين من لقاء كأس السوبر الانجليزي (كومينتي شيلد) المقرر إجراؤه يوم الأحد بملعب ويمبلي (15 :00) أمام ليفربول.

وكان محرز قد توج مع المنتخب الجزائري في ال19 من شهر جويلية بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا (مصر) عقب الفوز في النهائي على السنغال (1-0). واستفاد محرز بعدها من أسبوعين راحة بعد مشوار طويل في العرس القاري.

ونشر نادي مانشستر سيتي شريط فيديو على حسابه بالموقع الاجتماعي (أنستغرام) والذي يظهر فيه محرز في التدريبات تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

كما نشر زميله بن جامين ماندي فيديو لمحرز في نفس الموقع مكتوب عليها باللغة الانجليزية (عودة البطل).

والتحق محرز (28 عاما) بمانشستر سيتي خلال الموسم الفارط قادما من ليستر سيتي وأمضيا على عقد لمدة 5 سنوات.

وتوج محرز في عامه الأول بالبطولة الانجليزية، كأس إنجلترا وكأس الرابطة الانجليزية.