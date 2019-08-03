أقدم ضابط بالدرك الوطني في قسنطينة، والذي كان مكلفا بغلق الطريق السيار شرق غرب بالمحور الدائري لحي جبل الوحش، بسبب نشوب حريق ضخم بغابة جبل الوحش، على منع صحفي ”الخبر” من تأدية مهامه، على عكس باقي الصحفيين بالولاية الذين سمح لهم بالمرور، حيث طالب هذا المسؤول من العون أن يقول لصحفي ”الخبر”، ”عليك أن تترجى ”الشاف” ليسمح لك بالمرور”، وحرصا منا على تقديم المعلومة الوافية لقراء الجريدة، تقدّم الصحفي لـ ”الشاف” إلا أنه تلذّذ بمنعه من المرور، حيث اشترط عليه تكليفا بمهمة كونه لا يعترف بالبطاقة المهنية للصحفي، والطامة الكبرى أنه أقحم العقيد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني حين قال ”العقيد قائد المجموعة يصدر أمرا بمهمة لنفسه ويوقّعه بنفسه”، كأن يوقّع على وثيقة أمر مهمة للخروج في مهمة مع الوالي خلال الزيارات الميدانية ويوقّع عليه بنفسه.