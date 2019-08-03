ما عاشه زبائن بريد الجزائر على مستوى الرستمية (كليرفال سابقا) بأعالي الجزائر العاصمة، ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، لا يمكن تصديقه لولا أن صحفي ”الخبر” حضر الواقعة.. فبعد نفاد صبر الزبائن، على كثرتهم، بسبب طول الانتظار للحصول على قسيمة السيارات، ثار العديد منهم لما وصفه هؤلاء بـ”الاستفزاز”، لتعمّد إحدى الموظفات بهذا المركز أخذ الأولوية في اقتناء عدة قسيمات، حتما لـ”معارفها” على مرآى من الجميع.. والصدمة هي ردة فعل الموظفة التي راحت تشتم كل من عبّر عن استيائه لتصرفها. وأمام عدم كتم الزبائن غيضهم وانتقاد سلوكها، ثارت ”سيدة البريد” وراحت تبصق على إحدى الزبائن وتصرخ بأعلى صوتها بل وتشتم أيضا.. ولمّا طُلِب منها أن تتوقف عن مثل هذا السلوك المشين، ردّت على زبون آخر بطريقة منحطة.. ”بلّع فمّك..” .. ما جعل الاستياء يعمّ مركز البريد وحملت الحادثة تعليقا لأحد الزبائن يقول .. ”بريد الجزائر أيضا بحاجة إلى حراك..”