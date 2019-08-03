تمكنت دوريات خفر السواحل الليبية أمس، من إنقاذ 75 مهاجرا قبالة سواحل شمال غرب البلاد.

وأوضح العميد أيوب قاسم ، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، بأن" دورية حرس السواحل الزورق (الزاوية) نجحت في إنقاذ 75 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي".

وقال إن عملية الإنقاذ تمت شمال فروة بمدينة زوارة (120 كلم) غرب طرابلس، مشيرا إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 7 من السودان و5 من الجزائر.

وطالبت المنظمة الدولية للهجرة في جويلية الماضي، بوقف اعتقال من نزحوا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر، مطالبة بإيجاد بدائل تسمح للناس بالعيش في المجتمع أو في المراكز المفتوحة.

كما طالبت السلطات الليبية بإطلاق سراح أكثر من 5 آلاف مهاجر متواجدين داخل مراكز الإيواء في عموم البلاد.

ومع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، يرتفع عدد المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا عبر قوارب صغيرة.