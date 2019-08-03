سّلم إرهابي نفسه، أمس الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلتين يدويتين، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه أمس 02 أوت 2019ي للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى شريف علي المكنى "أبو محمد" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. وكان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلتين (02) يدويتين".

وتؤكد هذه النتائج مرة أخرى --يضيف البيان-- على "فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل التراب الوطني".

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت/ن.ع.4ي مطرقتي (02) ضغط ومولدا (01) كهربائيا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5ي تاجري (02) مخدرات وضبطوا أربعة (04) كيلوغرام من القنب الهندي و980 غرام من مادة البارود".