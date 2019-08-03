سيعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد مساء اليوم السبت في ندوة صحفية بشأن نتائج عملية التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بمقر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.

وسيتمكن الحاصلون على شهادة البكالوريا الجدد مساء اليوم من التعرف عن نتائج توجيهاتهم الجامعية وهذا بعد الانتهاء من مرحلة معالجة الرغبات على موقع www.orientation.dz

وستخص المرحلة الثانية التي ستمتد من الرابع إلى 17 أوت للتأكيد أو إعادة التوجيه أو إجراء المقابلات أو الامتحانات بالنسبة للشعب المعنية ثم فتح باب الإيواء من الثامن إلى 17 أوت ثم فتح الباب والمعالجة الثانية لحالات الرسوب.